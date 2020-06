Secretaria de Saúde confirma mais dois óbitos, chegando a 39 mortes por coronavírus em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais dois óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (18/06). Com isso, o Estado contabiliza 39 vítimas da doença.





A 38ª vítima é um homem de 82 anos, residente em Dourados. Tinha hipertensão e diabetes. Estava internado em UTI de hospital privado de Dourados. Faleceu na noite do dia 17 de junho.





A 39ª vítima é uma mulher de 40 anos, residente de Dourados. Tinha doença renal crônica. Estava internada na UTI de hospital privado de Dourados. Faleceu no dia 18 de junho.





Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 7 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 2 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis e 1 em Anastácio.





Por: Aírton Raes, SES