Sebrae visitará empresas de Bonito na próxima segunda-feira (22)

Nesta segunda-feira (22), agentes do Sebrae/MS estarão nas principais ruas do comércio de Bonito para visitar as micro e pequenas empresas do município. A ação integra o programa Bonito Seguro, realizado pelo Sistema S para a retomada segura das atividades turísticas na região.





O destaque do programa são as consultorias gratuitas de biossegurança, que foram desenvolvidas em parceria com o Sesi/MS e Senac/MS. Assim, o mutirão de visitas irá apresentar a iniciativa e explicar como funcionam as consultorias. Também serão realizadas outras orientações técnicas para ajudar os empresários a enfrentar os desafios impostos pela crise.





“Esta visita visa fazer um 'pré-diagnóstico' da situação atual da empresa e explicar como funciona o programa, verificando quais teriam interesse em aderir e receber a ajuda especializada. Iremos orientar os empresários sobre o que devem ter preparado para o momento da consultoria com o especialista”, explica o analista do Sebrae/MS, Telcio Barboza.





Segundo o analista, os agentes do Sebrae/MS vão visitar os estabelecimentos ao longo do dia, priorizando neste momento, segmentos de Comércio e Serviços que estejam em funcionamento. A ideia é passar pelo centro comercial primeiro, e depois ir até os comércios de bairro.





A ação do Sistema S tem o apoio da governança local do turismo, representado pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Conselho Municipal de Turismo, Instituto de Desenvolvimento de Bonito, e pelas entidades dos segmentos: ABRASEL-Bonito/Serra da Bodoquena, ABH, ATRATUR, ABAETUR, BCVB, ABETTUL, AGTB e ACEB.





Lançado em junho, a iniciativa visa principalmente a adoção dos protocolos de biossegurança pela totalidade das micro e pequenas empresas da região, reduzindo os riscos de contágio da pandemia do novo coronavírus e propiciando a volta do turismo, com segurança.





Em breve, será lançada uma plataforma com todas as ações do programa. Os empresários interessados nas consultorias devem procurar o Sebrae pelo telefone 0800 570 0800.





