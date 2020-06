SÃO GABRIEL DO OESTE| Prorrogada, inscrição para concurso com salário de até R$ 18 mil termina dia 14

Interessados em participar do concurso da Prefeitura de São Gabriel do Oeste, a 140 km de Campo Grande, têm apenas mais uma semana para realizar inscrição. Após ser prorrogado devido à pandemia do novo coronavírus, o prazo para participação da seleção termina dia 14 de junho.





As inscrições podem ser feitas pela internet para preenchimento de vagas de nível superior, médio, fundamental completo e fundamental incompleto. As provas objetivas estão marcadas para 28 de junho no município. O valor das inscrições vai de R$ 90 a R$ 130.





Para nível superior há vagas para procurador jurídico, agente de fiscalização, assistente social, biomédico, contador, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, farmacêutico-bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico psiquiatra, nutricionista, odontólogo, pedagogo e psicólogo.





Candidatos de nível médio podem se candidatar a agente comunitário de saúde, artesão, assistente de administração, assistente de biblioteca e videoteca, atendente administrativo, auxiliar administrativo educacional, auxiliar de enfermagem, auxiliar de farmácia, bibliotecário assistente, encanador, fiscal de obras e posturas, motorista de transporte escolar, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico em imobilização em gesso, técnico em prótese dentário, técnico em radiologia médica, técnico de informática e viveirista.





Para nível fundamental completo há vagas para auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, lavadeira, merendeira/cozinheiro, operador de máquinas e equipamentos pesados e vigia. Já para quem tem o fundamental incompleto, as oportunidades são para auxiliar de serviços de infraestrutura, coletor de resíduos, encanador, motorista, trabalhador agropecuário em geral e zelador e operador de estação de tratamento de esgoto.





Por Liniker Ribeiro