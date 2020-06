Sábado com tempo instável e mínima de 12°C em MS, conforme Inmet

Previsão indica chuvas isoladas em Campo Grande





Em Campo Grande, a O sábado será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada com acumulado na madrugada nas regiões sul e sudeste. Nas demais áreas, o tempo fica nublado com períodos de parcialmente nublado e chuvas isoladas.





As temperaturas permanecem amenas no Estado, com mínima de 12°C e máxima de 29°C, com tendência a declínio. Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 95% e 40% neste dia.





Em Campo Grande, a previsão é de chuvas isoladas com temperatura variando entre 16°C e 24°C, no decorrer do dia. A variação registradas pelos termômetros será a mesma em Dourados, que também terá pancadas de chuva.





O céu fica nublado e a previsão é de chuvas isoladas na cidade de Corumbá. A mínima poder ser de 16°C e máximo 24°C. No município de Coxim, também haverá chuva com a mesma variação de temperatura.





Em Três Lagoas, divisa com São Paulo, a variação também será de 16°C e 24°C acompanhada de chuvas isoladas.





Por Tainá Jara