Quinta-feira será de baixa umidade e calorão de até 36°C em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande máxima deve ser de 31°

O sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas sofrem elevação significativa no decorrer do dia, as tardes serão quentes com baixa umidade relativa do ar em todo o Estado. As temperaturas máximas em Mato Grosso do Sul serão devem ficar na casa dos 36ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Não há previsão de chuva para MS.





Em Campo Grande, o dia será claro com névoa seca no período da tarde, temperatura máxima de 31ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 30%. Em Sonora, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia, as máximas serão de 31ºC, em Água Clara, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas 32ºC, em Coxim, Dourados, Coronel Sapucaia e Ponta Porã 33ºC, em Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 36ºC. Amanhã, o dia também será de sol no Estado com temperatura alta na casa de 35ºC.





No sábado (13) à tarde uma frente fria entra pelo sudoeste de MS trazendo pancadas de chuva com trovoadas isoladas no sul, sudoeste e centro-oeste (nas regiões de Bonito, Jardim Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Vicentina, Maracaju). Nas demais áreas ocorrerem pancadas isoladas de chuva durante o dia. O tempo permanece firme com temperaturas relativamente elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde nordeste e centro-leste do Estado (nas cidades de Costa Rica, Cassilândia e Nova Andradina. No domingo (14), o sol aparece entre nuvens, após amanhecer relativamente frio.