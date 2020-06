Quinta-feira com nova frente fria chegando ao Estado com alerta para chuvas

O Inmet emitiu alerta de chuvas intensas de até 50 mm (milímetros) e ventos fortes





O dia em Campo Grande amanheceu chovendo com temperatura na casa dos 18.3ºC, por volta das 6h. Mais uma frente fria vinda da Argentina se aproxima pelo sudoeste de Mato Grosso do Sul (nas regiões de Bodoquena, Bela Vista, Bonito, Caracol, Jardim). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas de até 50 mm (milímetros) e ventos fortes em 25 cidades. Há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A temperatura máxima em MS deve ficar na casa dos 34ºC.





Para a Capital, a previsão é de mais um dia nublado com chuva em área isolada, temperatura mínima na casa dos 28ºC e umidade relativa do ar entre 90% e 40%. Em Jardim, Bonito, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante, as máximas devem ficar na casa dos 20ºC, em Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Miranda, Anastácio e Aquidauana 30ºC, em Sonora, Sidrolândia, Rochedo e São Gabriel do Oeste 31ºC.





O tempo permanece nublado com pancadas de chuva também nos municípios de Itaporã, Juti, Laguna Carapã, Fátima do Sul. Nas demais áreas, o dia ficará nublado, mas com pouca possibilidade de chuva.





Amanhã, a frente fria atua no sul e sudoeste de MS com pancadas de chuva, às vezes fortes, para a região. No sábado (6), o dia será de sol em Sonora, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Alcinópolis. No domingo (7), o sol aparece entre poucas nuvens em todo o Estado.





