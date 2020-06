Quarta-feira será de tempo seco e altas temperaturas em MS

Conforme meteorologistas, a umidade relativa do ar vai cair nas horas mais quentes do dia, ficando em torno de 35% em Campo Grande





A quarta-feira será de marcada por altas temperaturas e tempo seco na maior parte de Mato Grosso do Sul. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35%. Conforme os meteorologistas, há possibilidade de chuvas fracas e isoladas em alguns pontos do Estado.





Em Campo Grande, céu claro com névoa seca, especialmente no período da tarde. Os termômetros devem marcar entre 20ºC e 32ºC e a umidade relativa do ar vai ficar em torno de 35% nas horas mais quentes do dia.





Os termômetros marcam mínima de 22ºC e máxima de 35º na região do Pantanal, em Corumbá, onde a umidade relativa do ar deve ficar entre 90% e 35%.





Nos municípios localizados na região sul do Estado, a temperatura deve variar entre 19ºC e 29ºC e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 80%. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Por Maressa Mendonça