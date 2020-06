Quarta-feira de céu claro com ar seco predominando no Estado

O dia será quente em MS com temperaturas máximas de 34ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia





Massa de ar seco predomina sobre Mato Grosso do Sul e previsão para esta quarta-feira (24) é de céu claro com névoa seca. Já são 22 dias de estiagem no Estado. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção com variação estimada entre 30% e 90%. O dia será quente em MS com temperaturas máximas de 34ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Segundo o instituto, uma frente fria se desenvolve sobre o Uruguai e deve atingir o oeste e sul do Estado (nas regiões de Corumbá, Dourados e Ponta Porã) na madrugada de amanhã (25). Na quinta-feira, essa frente fria se aproxima do oeste trazendo tempo mais nublado e pancadas de chuva com trovoadas isoladas nas faixas sul e central.





Na sexta-feira (26), a frente fria atravessa o Estado deixando o tempo nublado e pancadas de chuva com trovoadas isoladas. No nordeste do MS o tempo varia de parcialmente nublado com possibilidade de chuva isoladas. No sábado (27), a frente já se afasta atuando ainda no norte, nordeste e parte do centro norte do Estado.





Por Viviane Oliveira