Primeiro domingo de inverno será de sol e temperatura até 34ºC no Estado

Segundo Inmet, apesar de tempo parcialmente nublado em alguns pontos do Estado, não há previsão de chuva

Em Campo Grande, máxima pode chegar a 32ºC neste domingo No primeiro fim de semana do inverno, o domingo será de sol e sem chuva em Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Hoje a temperatura deve chegar aos 34ºC, mantendo-se similar até quarta-feira (24).





Hoje a mínima no início do dia foi de 15ºC, subindo no decorrer do dia. De hoje até quarta, o Inmet prevê tempo aberto, com névoa seca e parcialmente nublado em algumas regiões do Estado, porém, sem chuva.





Em Campo Grande, umidade relativa a 75%, tempo claro com névoa e máxima de 32ºC, mesma temperatura prevista para amanhã (22). No decorrer da semana, estabilidade, chegando aos 31ºC, com sol.





Por Silvia Frias