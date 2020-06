Polícia Militar prende carro com mais de quatrocentos quilos de maconha em Ivinhema

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, prendeu na manhã de quarta (03), um veículo Fiat carregado com 495 tabletes de maconha. A equipe de Rádio patrulha de Ivinhema por volta das 06 horas da manhã realizava o policiamento ostensivo nas proximidades do antigo zoológico e nas imediações da rotatória de acesso a cidade, quando avistou um veículo em alta velocidade que transitava na MS 141, sentido Naviraí-MS a Ivinhema-MS.





Ao visualizar a equipe de serviço, o motorista entrou em alta velocidade na contramão de direção na rotatória, e seguiu pela rodovia MS-376 sentido a cidade de Deodápolis-MS, foi dada a ordem de parada que não foi acatada.





Foi realizado o acompanhamento tático, com sirene e giroflex ligados e nas proximidades de um comércio localizado a beira da rodovia foi possível abordar o veículo. O motorista abandonou o carro, um Fiat Weekend Trekking placa de Vinhedo-SP e tomou rumo ignorado, não sendo possível detê-lo. A droga e o veículo foram encaminhados até a Delegacia de Policia Civil de Ivinhema e após vistoria foram encontrados 495 tabletes de maconha, que estavam no porta malas e interior, pesando um total de 488 quilos.

©DIVULGAÇÃO





Assessoria de comunicação Social do 8º BPM