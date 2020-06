Polícia Militar participa de ação conjunta contra o Covid-19 no Vale do Ivinhema

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, participou da barreira de monitoramento montada pelas prefeituras municipais de Nova Andradina, Batayporã, Taquarussu, Ipezal e Angélica que visou controlar fluxo de pessoas no feriado.





Os policiais militares e bombeiros militares participaram da ação juntamente com as equipes de vigilância sanitária, nos pontos de monitoramento instalados nas entradas/saídas dos municípios durante o feriado prolongado.





Os ocupantes dos veículos abordados preencheram um formulário e serão monitorados pelas equipes de saúde nos próximos 07 dias. Os demais veículos que passaram nesses pontos viajaram para localidades próximas ao município ou tiveram como destino propriedades rurais particulares, não havendo a necessidade de abordagem pelas equipes de apoio.





Durante a abordagem, as equipes distribuíram folhetos informativos sobre medidas de prevenção ao novo coronavírus, além de efetuar a coleta de dados sobre local de origem/destino dos viajantes, aferição de temperatura e fluxo de entrada, permanência e saída das pessoas da cidade. As medidas de isolamento social, higienização e obrigatoriedade do uso de máscaras, entre outras ações tem sido fundamentais para evitar o contágio em massa na população.













ASSECOM/8º BPM