Polícia dá início a Operação Corpus Christi em 15 mil km de estradas estaduais nesta quarta-feira (10)

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) dá início às 16h desta quarta-feira (10) a Operação Corpus Christi nas estradas estaduais de Mato Grosso do Sul, com objetivo de fiscalizar 15 mil quilômetros de rodovias, até às 8 horas de segunda-feira, dia 15.





De acordo com a polícia, o movimento nas estradas diminui por conta da pandemia do coronavírus e do isolamento social decretado pelo governo do estado e também por vários municípios. As rodovias estaduais que ligam às cidades turísticas já apresentam bastante redução de tráfego, principalmente de veículos de passeio, segundo a PMR.





A Polícia Militar Rodoviária informou que também está empenhada no trabalho das barreiras sanitárias nas divisas com os estados e nas fronteiras com Paraguai e Bolívia.





Haverá reforço na fiscalização nas 12 bases operacionais da PMR nos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Outras 12 equipes percorrerão pontos específicos e já mapeados nas rodovias.





A operação será monitorada no Centro de Comando e Controle instalado na sede da Polícia Militar Rodoviária em Campo Grande, 24 horas.





