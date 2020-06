Piloto morre em queda de avião brasileiro na fronteira com MS

Acidente aéreo ocorreu na noite desta terça-feira na região de Bahía Negra, cidade paraguaia vizinha do Pantanal

Parte do motor do avião que caiu ontem à noite na fronteira com MS ©Última Hora

Avião monomotor de procedência brasileira caiu na noite desta terça-feira (23) em território paraguaio, na fronteira com Mato Grosso do Sul. O piloto, único ocupante da aeronave, morreu no acidente. Ele ainda não foi identificado. A Polícia Nacional do Paraguai pediu ajuda à Polícia Federal brasileira para tentar identificar o piloto e o avião.





De acordo com jornais paraguaios, o acidente ocorreu a 90 km da cidade de Bahía Negra, que fica na margem do Rio Paraguai. A região pertence ao departamento (equivalente a Estado) de Alto Paraguay, no Chaco paraguaio, perto da área pantaneira entre os municípios de Corumbá e Porto Murtinho.





O avião caiu na fazenda Karai Mbarete. O capataz da estância, Rafael Ayala Rodríguez, disse que a aeronave caiu e pegou fogo a 400 metros da casa. O corpo do piloto ficou totalmente carbonizado.





Policiais da Direção de Fuerte Olimpo e o promotor antidrogas Andrés Arriola foram avisados do acidente e investigam o caso. A principal suspeita é que o avião estivesse sendo usado pelo narcotráfico. A região é rota das cargas de cocaína que saem da Bolívia para o Paraguai e depois são enviadas para o Brasil.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados