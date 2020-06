PERIGO! Criança recebe mensagem de ‘Homem Pateta’ e mãe procura a polícia em MS

Personagem da Disney é usado para incitar crianças ao suicídio

Desafio do Pateta incita crianças ao suicídio e polícia alerta A mãe de uma criança de 11 anos procurou a delegacia de Polícia Civil em Aquidauana, a 143 quilômetros de Campo Grande, após a filha receber mensagem de um homem vestido de Pateta. A Polícia Civil já recebeu alerta sobre o caso do Pateta, personagem usado para incitar crianças ao suicídio. Neste caso de Aquidauana, a conversa não teria se prolongado, pois a criança já havia sido instruída pelos pais e avisou assim que recebeu a mensagem.





Para entender melhor, A Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) recebeu um alerta da Polícia Civil de Santa Catarina, com orientações sobre esse novo desafio. A delegada Elaine Benicasa explicou ao Jornal Midiamax que os suspeitos usam perfis espalhados no Facebook, com o nome de Jonathan Galindo.





Esses suspeitos se aproximam de crianças nas redes sociais começando com trocas de mensagens e avançando para mensagens de terror que incitam ao suicídio. Os alvos seriam crianças de até 12 anos.





Em Aquidauana, o caso aconteceu neste domingo (28). A mãe da criança contou que a filha recebeu a mensagem durante a noite, enquanto toda a família estava junto na residência, no Bairro Alto.





O suposto autor da mensagem se identificou pelo Instagram como JhonatanGaliindo2016 e começou a conversa com um Hola, “Olá”, em espanhol, o que pode indicar que o criador do perfil não seja do Brasil. As primeiras investigações afirmam que o desafio do Homem Pateta teria sido criado no México.





“Foi uma péssima surpresa, mas a nossa sorte é que já tínhamos alertado nossa filha sobre esse caso após assistirmos uma reportagem. Assim que ela recebeu a mensagem, lembrou do que havíamos conversado e nos mostrou rapidamente. Ficamos muito assustados e eu já bloqueei o perfil e fizemos as denúncias”, relatou a mãe ao site O Pantaneiro.





O caso pode ser enquadrado em crime de ameaça, perturbação da tranquilidade e até instigação, auxílio e consumação de suicídio, com penas que podem chegar até 20 anos de reclusão, dependendo do teor das mensagens.





A delegada alerta os pais para orientarem os filhos. “Os pais precisam trazer segurança e educação cibernética para os filhos, explicando sobre os males encontrados na internet”. Elaine ainda diz que nunca se deve deixar a criança ou adolescente trancado no quarto navegando pela internet sem supervisão. “Se for necessário, os pais devem instalar um programa espião para saber o que os filhos fazem na internet”, finalizou.





Desafio do Pateta sucede ‘baleia e momo’ na internet





Casos assim já foram registrados no Estado, quando do desfio da ‘Baleia Azul’, que teve origem na Rússia, onde eram distribuídos desafios em um grupo secreto onde os contatos eram iniciados pelo Facebook.





Entre os desafios estavam provas mórbidas que de certa forma preparam os participantes para o suicídio. Os casos foram registrados em 2017.





Em 2018, caso semelhante foi registrado, ‘Boneca Momo’ uma figura medonha, de olhos esbugalhados e parecida com uma mulher pássaro. Na corrente, alguém se passa pelo personagem e lança um jogo com desafios perigosos, como o sufocamento e enforcamento.





Fonte: Midiamax Por: Dayene Paz