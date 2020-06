PARAÍSO DAS ÁGUAS| Governo de MS assina convênio de quase R$ 3 milhões com o Município

Em uma cerimônia breve e com número limitado de pessoas no plenário da Câmara Municipal – devido às normas de vigilância em Saúde – por conta do Covid-19, somente com a presença do prefeito municipal, Ivan da Cruz Pereira (Xixi/DEM), dos secretários de Estado, Eduardo Correa Riedel (Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégico) e Sérgio de Paula (Secretário Especial de Articulação Política do Estado) e de todos os nove vereadores do Município, foi assinado o convênio 018/2020 entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul com o Município de Paraíso das Águas, no valor de R$ 2.799.657,73 (dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), que serão destinados para obras de infraestrutura urbana.





Serão realizados investimentos como: pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua Germano Nogueira, no bairro Patrimônio Paraíso e várias ruas do distrito de Bela Alvorada, concluindo cem por cento de pavimentação asfáltica no perímetro urbano de Paraíso das Águas e distritos.





A comitiva chegou por volta das 10h20, com o avião do Governo do Estado, no campo de aviação da Fazenda Mimoso. Os secretários, o deputado federal Beto Pereira (PSDB), o diretor presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior e seus assessores, foram recepcionados pelo prefeito Ivan Xixi e os vereadores, todos de máscara e com distanciamento social, seguiram para as obras em andamento no Município. Sem descer dos veículos, a comitiva passou pelas obras que estão sendo realizadas na sede de Paraíso das Águas, como pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Jardim Bom Jesus, Jardim Severiano, reforma do ginásio de esportes, construção do campo society e a ampliação da escola municipal Profª Lizete Rivelli Alpe – Polo.





Em seguida, as autoridades participaram do Jornal da FM Paraíso, 87,9 onde falaram das destinação dos recursos e da importância do convênio.





A comitiva que representava o Governo do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), reforçou o compromisso com a gestão municipal de Paraíso das Águas, com sua municipalidade, na destinação de recursos e parcerias.





O governo novamente reafirmou seu compromisso na obra de pavimentação asfáltica da MS 316, entre Paraíso das Águas e Costa Rica, bem como a construção do anel viário, proporcionando uma ligação forte no desenvolvimento da região. “É uma grandiosa obra. Sabemos do compromisso do governo com a população de Paraíso das Águas e região. O projeto está em andamento”, afirmou o secretário Eduardo Riedel.





O secretário Sérgio de Paula também confirmou que o projeto para pavimentação da MS 316 está em andamento e afirmou que a obra será lançada em Paraíso das Águas, de onde partirá em direção à Costa Rica. “Sem sombra de dúvidas este é um compromisso do governador Reinaldo Azambuja e que está sendo desenvolvido com muito carinho. O projeto está em andamento e temos convicção de que partirá de Paraíso das Águas”, afirmou.





O prefeito Ivan Xixi agradeceu ao apoio do governo estadual na destinação de recursos por meio do convênio, que garantirá ainda mais o desenvolvimento do município, na conclusão de importantes obras. “Como sempre, nossa parceria com o governo do Estado contribui para atender a população num todo, coletivamente e não individualmente. Agradecemos ao nosso governador Reinaldo Azambuja, a todos seus secretários e equipe, por atender nosso pedido e hoje, aqui numa solenidade como esta, assumindo seu compromisso com nosso povo”, disse.





Governo Presente





As principais demandas do Município de Paraíso das Águas, foram apresentadas pela gestão do prefeito Ivan Xixi no ano passado no programa Governo Presente, em cerimônia na cidade de Três Lagoas (MS).





Realizado entre os meses de setembro e novembro de 2019, o Governo Presente mapeou mais de mil demandas municipais nas áreas de saúde, educação, segurança e, em especial, infraestrutura. As principais delas, elencadas por prefeitos e vereadores, serão executadas dentro deste pacote de obras.





“Sabemos quais são as prioridades de cada município, pois nos reunimos com todas as lideranças. Com esse banco de dados em mãos vamos executar obras em todas as regiões de Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário especial de Articulação Política do Estado, Sérgio de Paula, que esteve à frente do projeto.





O Governo Presente percorreu as cidades de Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Campo Grande, Naviraí e Dourados ouvindo gestores e levantando demandas. Ao final das edições, Reinaldo Azambuja destacou: “muitos dos pedidos serão atendidos, sem lado a ou lado b, apenas como lado da população”.





Fonte: OCORREIONEWS

Por: Willian Vaz

*Fernando Brito – BNC Noticias