Paraguaio é executado por pistoleiro no meio da rua na fronteira

Execuções diminuíram após fechamento da Linha Internacional devido à pandemia, mas matadores voltaram a agir hoje

Local onde homem de 41 anos foi morto a tiros de pistola 9 milímetros, hoje à tarde, em Ponta Porã ©Porã News

As execuções na Linha Internacional entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai diminuíram consideravelmente após o fechamento da fronteira em decorrência da pandemia, mas não deixaram de acontecer nesses quase quatro meses de coronavírus. Na tarde desta terça-feira (30), os pistoleiros voltaram a agir.





Felix Ruben Martinez Fernandez, cidadão paraguaio de 41 anos de idade, foi morto a tiros de pistola calibre 9 milímetros no Residencial Ponta Porã I.





O crime ocorreu próximo a uma revenda de gás. Policiais civis ainda estão no local. As primeiras informações revelam que o pistoleiro estava sozinho e seguia a pé pela rua quando encontrou Felix, que seguia pela rua também a pé, e o matou com pelo menos seis tiros. Ainda não há pista do criminoso.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados