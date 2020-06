PANDEMIA| pós aumento em ocupação de leitos, MP dá prazo de 48 h para Dourados cumprir medidas de urgência contra Covid-19

De acordo com promotor de justiça Ricardo Rotuno, município deve adotar barreiras sanitárias, isolamento social, ampliar leitos e acompanhar pacientes suspeitos e confirmados com coronavírus.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) requisitou, nesta sexta-feira (12), em ofício de urgência à prefeitura municipal de Dourados, o reforço na instalação de barreiras sanitárias, fiscalização do isolamento social, ampliação de leitos para combate à Covid-19 e acompanhamento de pacientes suspeitos e confirmados do coronavírus no município.





De acordo com o MP-MS, o pedido foi após informações obtidas junto a unidades hospitalares, que indicam uma alta na taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19. "Ciente da gravidade do momento", o Ministério Público pediu que as providências sejam adotadas no prazo de até 48 horas, sob pena de incidir em sanções ao município.





A taxa de ocupação dos leitos em Dourados, entre públicos e particulares, é de aproximadamente 42,59% para clínicos e 42,28% em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o Promotor de Justiça Ricardo Rotuno, as medidas precisam ser adotadas com urgência para evitar o avanço dos casos e também impedir um colapso no sistema de saúde.





Dourados é o município com mais casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, com 1.034, registrando 31% de todos os casos de coronavírus no estado. Dois pacientes da cidade morreram pela doença. Um deles, de um homem de 56 anos, ocorreu no estado do Tocantins.





Por G1MS