PANDEMIA| Paciente de Nova Andradina é terceiro óbito divulgado nesta sexta-feira

Segundo a Vigilância Epidemiológica, a mulher tinha doença renal crônica e fazia sessões de hemodiálise

A triste estatística do novo coronavírus agora é de 65 mortes em Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (dia 26), a Vigilância Epidemiológica divulgou o óbito de uma paciente, que estava hospitalizada. Essa é a terceira morte confirmada hoje no Estado, sendo as outras duas em Dourados.





A paciente que morreu em Nova Andradina fez dois testes: o de swab (cotonete que coleta amostras no nariz) e o teste rápido (de sangue). O primeiro exame ainda aguarda laudo do Lacen (Laboratório Central). Mas o teste rápido deu positivo. A paciente tinha doença renal crônica e fazia sessões de hemodiálise. Não foi divulgada a idade.





Ainda de acordo com a Vigilância Sanitária de Nova Andradina, outros três pacientes estão em isolamento familiar, sendo um servidor da saúde municipal (técnico de enfermagem) .





Dourados – Nesta sexta-feira, duas mortes foram confirmadas em Dourados. Um homem de 75 anos morreu na última terça-feira, sendo o resultado do exame divulgado hoje. A outra morte, também confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde, ocorreu ontem no Hospital Evangélico. A vítima tinha 75 anos.





