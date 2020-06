PANDEMIA| MS registra recorde de casos de covid-19, 393 e de mortes, 8, em 24 horas: ‘doença no elevador’, diz secretário de Saúde

Com os casos confirmados nesta terça-feira (23), Mato Grosso do Sul tem um total de 5.784 registros da doença. O número de mortes chegou a 55.

Boletim epidemiológico da secretária estadual de Saúde (SES) confirmou 393 novos casos de pessoas infectadas com o coronavírus e mais 8 mortes provocadas pela covid-19 em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas.





O número de casos e de mortes é o maior já registrado no estado desde o início da pandemia. Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, os dados indicam que o rimo de avanço do doença em Mato Grosso do Sul entrou no “elevador”.





Com os casos confirmados nesta terça-feira (23), Mato Grosso do Sul tem um total de 5.784 registros da doença. O número de mortes chegou a 55.





Ao analisar os dados, Resende disse que está terça-feira é um dia muito triste para as autoridades da saúde do estado e demonstra que a doença está se interiorizando e chegando a quase todos os municípios sul-mato-grossenses, além da taxa de ocupação de leitos crescer também.





Das pessoas que contraíram o vírus, são considerados casos ativos, 2.836. Destas, 2.678 estão em isolamento domiciliar e 158 estão internadas, sendo 76 em unidades de terapia intensiva (UTIs).





A taxa de ocupação de leitos de UTI disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento de pacientes com covid-19, casos suspeitos e também vítimas de outras doenças, é de 31% no estado. Mas alguns municípios têm índices bem maiores, como Corumbá, com 80% e Campo Grande, 71%.





Já se recuperaram da doença 2.893 pessoas em Mato Grosso do Sul.





Nesta terça, Dourados voltou a registrar o maior número de novos casos de covid-19, 135, superando Campo Grande que contabilizou 126. O município do sul do estado atingiu o total de 1.964 novos registros e a capital 1.338.





Em razão do avanço da doença em Dourados, a secretária estadual adjunta de Saúde, Christinne Maymone, viajou nesta terça para o município para discutir com a prefeitura e gestores de cidades vizinhas quais medidas podem ser adotadas para melhorar o enfrentamento da doença na região.





Mortes





Com as 8 mortes registradas no boletim epidemiológico desta terça, o índice de letalidade da covid-19 em Mato Grosso do Sul atingiu o percentual de 1% dos casos.





Sobre o crescimento de quantidade de mortes, o secretário estadual de Saúde comentou que o estado confirmou nesta terça, a mesma quantidade de óbitos pela doença que tinha contabilizado em todo o mês de abril.





Ele disse também que essas mortes mostram o quanto a doença é um risco de morte para pessoas que têm comorbidades, principalmente hipertensão, diabetes e doença renal crônica.





Todas as pessoas que tiveram a morte confirmada no novo boletim tinha algum tipo de doença pré existente. Confira a lista abaixo:



Mulher, de 40 anos, moradora de Glória de Dourados, que tinha doença renal crônica e morreu no dia 21 de junho;

Homem, de 74 anos, de Vicentina, tinha doença renal crônica e faleceu no dia 18 de junho;

Mulher, 64 anos, de Dourados, que era diabética e morreu no dia 22 de junho;

Homem, de 50 anos, de Corumbá, que era hipertenso e obeso e morreu no dia 22 de junho;

Mulher, de 44 anos, de Corumbá, que era hipertensa, diabética e obesa e morreu no dia 23 de junho;

Mulher, de 74 anos, de Dourados, que tinha cardiopatia e diabetes e morreu no dia 22 de junho;

Homem, de 86 anos, de Guia Lopes da Laguna, que era hipertenso e morreu no dia 22 de junho;

Homem, de 29 anos, de Corumbá, que era diabético e morreu no dia 23 de junho.

O boletim reiterou que 63 dos 79 municípios do estado, o que representa 79,7%, têm casos de pessoas com coronavírus.





O secretário estadual de Saúde disse que está sendo finalizado um plano que deve ser apresentado na próxima semana e que vai levar em consideração número de casos, quantidade de leitos ocupados e outros parâmetros, para ajudar os municípios a definirem a utilização de medidas mais rigorosas, ou o contrário, de ações de flexibilização, no enfrentamento da doença.





Confira a relação abaixo das cidades e o número de casos em cada um dos municípios do estado:



Dourados 1.964

Campo Grande 1.338

Guia Lopes da Laguna 254

Três Lagoas 219

Corumbá 216

Fátima do Sul 214

Rio Brilhante 211

Chapadão do Sul 130

Paranaíba 120

Itaporã 97

Douradina 94

São Gabriel do Oeste 93

Ponta Porã 92

Naviraí 79

Bonito 66

Vicentina 63

Jardim 49

Mundo Novo 37

Costa Rica 34

Deodápolis 30

Ivinhema 29

Sonora 29

Ladário 28

Bataguassu 22

Nova Andradina 22

Glória de Dourados 19

Maracaju 18

Brasilândia 17

Amambai 13

Itaquiraí 13

Caarapó 12

Caracol 12

Ribas do Rio Pardo 12

Nova Alvorada do Sul 11

Sidrolândia 11

Batayporã 10

Novo Horizonte do Sul 10

Coxim 10

Cassilândia 9

Aparecida do Taboado 8

Iguatemi 8

Rio Verde de Mato Grosso 7

Água Clara 6

Jateí 5

Paraíso das Águas 5

Angélica 4

Tacuru 4

Anastácio 3

Camapuã 3

Rochedo 3

Terenos 3

Bandeirantes 2

Bela Vista 2

Corguinho 2

Laguna Carapã 2

Miranda 2

Selvíria 2

Alcinópolis 1

Aquidauana 1

Bodoquena 1

Juti 1

Paranhos 1

Taquarussu 1





