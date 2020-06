PANDEMIA| Ministério da Saúde confirma mais 34 mil casos e mil mortes por Covid-19 em 24 h

O Ministério da Saúde registrou neste sábado (20) 34.666 novos casos e 1.022 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, o Brasil soma 1.067.579 diagnósticos confirmados e 49.976 vítimas fatais.





As mortes e casos informados diariamente dizem respeito às confirmações registradas em um período de 24 horas, que se inicia às 16h do dia anterior. Portanto, independem do dia em que ocorreram.





Normalmente, os números são menores aos fins de semana, por conta do funcionamento dos laboratórios e das secretarias estaduais.





O país ultrapassou a marca fúnebre de um milhão de casos nesta sexta-feira (19), ainda sem perspectiva de uma redução na curva de transmissão do vírus. Desses, 55 mil foram confirmados naquele dia dia.





De acordo com nota da Saúde, a alta nos casos registrados deu-se à uma "instabilidade na rotina de exportação dos dados relatados, principalmente, pelos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo na última quinta-feira (18)", e que, ao final da semana, poderiam avaliar melhor o rumo da disseminação da doença.





O estado com o maior número de casos continua sendo São Paulo, com 215.793 casos e 12.494 mortes. Em seguida, estão o Rio de Janeiro (95.537 casos e 8.824 mortes), o Ceará (92.156 casos e 5.518 mortes) e o Pará (82.881 casos e 4.519 mortes).





Por: Anna Satie, da CNN em São Paulo