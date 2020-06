PANDEMIA| Mato Grosso do Sul tem 71 mortes por coronavírus e 7.307 confirmados

Com mais 394 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 7.307. Foram registrados três óbitos, passando para 71 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. As informações foram apresentadas neste sábado (27..06) em coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais.





Dos 7.307 casos confirmados, 3.289 estão em isolamento domiciliar, 3.776 estão sem sintomas e já estão recuperados e 174 estão internados, sendo 113 em hospitais públicos e 61 em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado.





Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 41.539 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 30.332 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19, 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde, 1.643 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 2.257 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.





Os dados publicados desde 19 de maio têm como fonte de dados o sistema de informações oficiais Sivep Gripe e E-SUS VE, alimentado pelos municípios. Eles estão sujeitos a alterações.





Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. O laboratório realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.





Novos óbitos em MS





A 69ª vítima era um homem de 87 anos, residente de Ponta Porã. A vítima foi transferida de Ponta Porã para a Cassems, de Campo Grande. Em um agravamento no quadro, no dia 23 de junho, ele internou na UTI com quadro de tosse, febre, dor de garganta, dispneia e veio a óbito no dia 27 de junho.





A 70ª era um homem, de 67 anos, indígena, de Dourados, da aldeia Jaguapiru. Ele deu entrada no Hospital Evangélico, no dia 11 de junho, era portador de Hipertensão Arterial Sistêmica. Ele foi admitido na UTI Covid utilizando suporte ventilatório não invasivo. Realizou coleta de swab dia 12 de junho (início dos sintomas no dia 08) com resultado positivo dia 16 de junho. Apresentando piora do quadro geral e óbito neste mesmo dia, 26 de junho.





A 71ª vítima era um homem, de 69 anos, de Fátima do Sul, e que estava internado no Hospital Evangélico no dia 04 de junho na enfermaria cardíaca por angina e Infarto Agudo do Miocárdio, dia 15 de junho apresentou sintomas e foi para a isolamento em ala covid. Paciente portador de diabetes e Hipertensão Arterial Sistêmica. Ele realizou coleta de swab no dia 16 de junho, com resultado positivo dia 18/06/2020. Apresentando piora do quadro geral e óbito no dia 26 de junho.





Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 21 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 3 em Ponta Porã, 7 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquiraí, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 1 em Naviraí , 2 em Fátima do Sul, 1 em Amambai e 1 em Nova Andradina.





A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.





Por: Ana Brito, Subcom