PANDEMIA| Itaporã registra 1º óbito por covid-19 e MS totaliza 22 mortes

A prefeitura de Itaporã, distante 235 quilômetros da Capital, confirmou na noite deste domingo (7) a primeira morte por covid-19 do município, a 22° registrada no Estado.





O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo na página do Executivo municipal no Facebook. De acordo com a prefeitura, a vítima era mulher, de 63 anos, que seria hipertensa e diabética.





Ainda segundo o órgão, a vítima teve contato com uma familiar que trabalha com viagens e, recentemente, teria ido ao nordeste. O comunicado também informou que familiares da vítima foram informados do resultado positivo e todos estão em isolamento social.





Com o primeiro óbito por covid-19 confirmado na cidade, a prefeitura afirmou que vai adotar medidas diferentes a partir da próxima semana.





Itaporã tem 66 casos confirmados, 56 suspeitos e 10 em investigação. Outros 199 foram descartados. Até o momento, 36 pessoas estão recuperadas na cidade.





Por Liniker Ribeiro