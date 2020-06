PANDEMIA| Dourados passa de 300 casos e secretário diz que a cidade é o epicentro em MS

Secretário Geraldo e a tabela com as cidades com maior incidência de coronavírus no Estado ©ARQUIVO

A região da Grande Dourados é o epicentro de coronavírus em Mato Grosso do Sul. A afirmação foi feita pelo secretário de estado de saúde Geraldo Resende durante transmissão da live de boletim epidemiológico na manhã desta segunda-feira (01).





Somente Dourados, com 222 mil habitantes, teve mais 27 casos, atingindo 307 registros confirmados. Campo Grande, com quase 900 mil moradores, está com 312 casos, cinco a menos que Dourados.





Dos 10 municípios com mais incidência de registros para cada 100 mil habitantes, cinco estão na região de Dourados. Guia Lopes da Laguna ainda é a cidade com maior incidência no Estado, seguido por Dourados e a microrregião: Douradina, Vicentina, Fátima do Sul, Itaporã e Rio Brilhante.





Dos 307 registros em Dourados, 86 são considerados curados, 206 estão em isolamento domiciliar e 14 internados (9 em enfermaria e 5 em UTI).





No Estado





Com mais 79 exames positivos para coronavírus nas ultimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 1.568.





Dos 1.568 casos confirmados, 952 estão em isolamento domiciliar, 532 estão sem sintomas e já estão recuperados. 65 estão internados, sendo 23 em hospitais públicos e 42 em hospitais privados. Um paciente internado é procedente de fora do Estado. Foram registrados 20 óbitos.





Fonte: Dourados Agora