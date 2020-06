PANDEMIA| Brasil registra 1.338 mortes por covid, 2º maior registro em 24h

País já totaliza mais de 45 mil vítimas da doença

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.338 mortes por covid-19. É o segundo maior número diário, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa juntos as secretarias estaduais de Saúde.





O recorde ainda é de 4 de junho, quando foram contabilizadas 1.470 mortes em apenas um dia.





O país passa a contar com 45.456 vítimas da doença. Já os casos confirmados passou para 928.798, um acréscimo de 37.242 nas últimas 24 horas.





O consórcio de veículos de imprensa é uma parceria entre G1, O Globo, Extra, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL.





Por: Gabriel Neris