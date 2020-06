PANDEMIA| Bataguassu registra 30 casos suspeitos de Coronavírus e deixa cidade em alerta

No boletim divulgado na tarde desta terça-feira (23) o quadro de pessoas em investigação com suspeitas de estarem com Covid-19 teve um aumento expressivo nas últimas 24 horas.





De acordo com o boletim da secretaria municipal de saúde, Bataguassu esta com 30 casos em investigação, sendo 22 confirmados [11 curados] e totalizando 41 pessoas em isolamento domiciliar.





Com o aumento expressivo de casos suspeitos, a população deve redobrar ainda mais os cuidados de higienização e também de evitar aglomerações.





O município publicou nesta segunda-feira (22) o decreto que criou a central de fiscalização de Covid-19, que deverá intensificar e coibir atividades e condutas em desacordo com a pandemia em estabelecimentos públicos, comerciais e indústrias.





Da Hora Bataguassu