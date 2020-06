NOVA ANDRADINA| Prefeitura decreta fechamento do comércio aos domingos e toque de recolher às 21h

Após às 21h estão liberados apenas serviços de entrega

A Prefeitura de Nova Andradina, distante 297 quilômetros de Campo Grande, publicou nesta segunda-feira (29) o decreto municipal n° 2.564 determinando o fechamento do comércio aos domingos e o toque de recolher a partir das 21h.





Conforme o site Jornal da Nova, nos dias 5 e 12 de julho de 2020 os estabelecimentos privados e a feira livre não poderão funcionar para atendimento interno e externo, com exceção dos considerados extremamente essenciais, como farmácias e postos de combustíveis.





Sendo assim, os supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos devem permanecer fechados aos domingos, evitando a circulação de pessoas e o consequente aumento do risco de contágio pelo novo coronavírus, causador da Covid-19.





Toque de recolher





A administração municipal também determinou o toque de recolher das 21h às 4h, horário em que fica proibida a circulação de pessoas, exceto para as que comprovem a necessidade de sair no período.





O decreto será válido, inicialmente, por 15 dias, mas caso seja necessário medidas mais duras podem ser adotadas.





Novos horários





No entanto, durante a semana foram determinados novos horários de funcionamento para alguns estabelecimentos.





Com isso, padarias, sorveterias, açaís, pizzarias, lanchonetes e os estabelecimentos alimentícios congêneres de pronto consumo, poderão funcionar de modo interno e externo (com consumo no local) até às 21h.





Portanto devem respeitar o limite da capacidade, no mínimo em 50% (cinquenta por cento), e manter as mesas em uma distância mínima de 2m (dois metros) lineares entre elas.





Medida válida também para as conveniências, os bares e os estabelecimentos que preponderam somente a venda de bebidas alcoólicas. Após às 21h os estabelecimentos podem trabalhar apenas com delivery.





Igrejas e as atividades religiosas de qualquer natureza podem funcionar até às 20h. E as academias, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico das 5h às 20h30.





Por: Ana Paula Chuva