Nova Andradina decreta toque de recolher às 21h e lockdown, mas só aos domingos

Com 46 casos positivos e 1 morte, a prefeitura de Nova Andradina decretou hoje toque de recolher entre 21h e 4h, além de uma versão bem reduzida de lockdown, só aos domingos. A medida de fechamento completo do comércio vale para os dias 5 e 12 de julho.





Nos dois próximos domingos, os estabelecimentos privados, inclusive supermercados e a feira livre, vão ter de fechar, inclusive, para atendimento interno. A exceção são setores essenciais, como farmácias e postos de combustíveis.





Restaurantes, conveniências e lanchonetes podem atender, mas segundo o decreto ficam limitados "à entrega delivery, retirada balcão e drive thru”.





De segunda a sábado, o comércio pode funcionar até às 21h, com 50% de capacidade e mesas a uma distância mínima de 2m entre uma e outra. Depois, só é permitido.





As igrejas e as atividades religiosas de qualquer natureza podem funcionar até às 20h. As academias, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico das 5h às 20h30.





Segundo a prefeitura, o decreto será válido, inicialmente, por 15 dias. "Porém, não havendo controle, medidas mais duras não estão descartadas".





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ângela Kempfer