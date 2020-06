NOTA MS PREMIADA| Sorteio neste sábado com premiação de até R$ 300 mil

Será realizado 5º sorteio através do concurso da Mega-Sena

5º sorteio será realizado hoje Se você informou seu CPF para constar em nota fiscal durante o mês de maio, está concorrendo ao 5º sorteio do Nota MS Premiada, a ser realizado neste sábado (27). A premiação é de até R$ 300 mil.





O sorteio pode ser acompanhado através do concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal, e o resultado é divulgado no site www.notamspremiada.ms.gov.br





Para quem acertar as seis dezenas será dividido o valor de R$ 100 mil, e quem acerta a quina, divide R$ 200 mil. O ganhador tem o prazo de 90 dias contados a partir do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio para resgatar a premiação.





Já foram contemplados 962 consumidores, mas apesar disso cerca de 500 ganhadores ainda não resgataram o prêmio, ou porque não efetuaram o cadastro, ou porque cadastraram as informações bancárias erradas no site Nota MS Premiada, informou o chefe da Unidade de Educação Fiscal Amarildo Cruz.





Mais informações, dúvidas ou reclamações, o consumidor deve acessar o site www.notamspremiada.ms.gov.br ligar para a central de atendimento pelo telefone 3389-7801 ou encaminhar mensagens pelo WhatsApp, que responde pelo mesmo número.





Por: Renata Volpe