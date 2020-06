Mulher mata namorado a facadas durante churrasco em Campo Grande

Mulher teria sido agredida antes de esfaqueá-lo duas vezes

Uma briga acabou em morte na tarde desta sexta-feira (12) no Bairro Bom Jardim, em Campo Grande. Em pleno Dia dos Namorados, casal se desentendeu no final da tarde e a mulher esfaqueou o homem duas vezes no abdome.

Segundo os vizinhos, os dois estavam sozinhos, fazendo churrasco em casa, "tomando cerveja", até que começaram a brigar e gritar um com o outro.





"Ele bateu nela e ela meteu a faca nele", disse uma das vizinhas que pediu para não ser identificada. Ferido na barriga, a vítima ainda conseguiu correr em direção ao carro, que estava estacionado em frente da casa, mas caiu na calçada.





Segundo testemunhas, a mulher, identificada apenas como Flávia, se mudou para esse endereço há cerca de 3 meses e "nunca deu nenhum tipo de trabalho".





Os vizinhos contam que os dois não eram casados e que o rapaz aparecia esporadicamente na casa. "O namorado aparecia de vez em quando", diz outra vizinha.





Ainda segundo testemunhas, depois das facadas, com o namorado caído no chão, Flávia buscou ajuda gritando muito e tentou estancar o sangue dos ferimentos. A mulher foi presa em flagrante e, de dentro do camburão, disse que o nariz está quebrado.





O Samu foi acionado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no local.





O crime ocorreu na Rua das Ameixeiras, no Bairro Bom Jardim, bem em frente a Escola Estadual Luiza Vidal Borges Daniel.