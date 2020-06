Morre Adauto Almeira, secretário do Solidariedade e líder sindical, em Campo Grande

Ex presidente do sindicato de farmácia, líder sindical e dirigente da Força Sindical, secretário e membro da executiva estadual do Solidariedade, morreu nessa madrugada aos 56 anos, no hospital da Unimed em Campo Grande, onde estava internado para se tratar de uma cirrose hepática, o comerciário e farmacêutico, Adauto Almeida.





Adauto era paranaense de Nova Cantu, chegando ao MS em 1976 onde fez sua carreira e deixa 3 filhos, Juliana Bruno de Almeida, Adauto Cândido de Almeida Junior e Halluma Bueno Cândido de Almeida e muitos amigos.





O velório de Adauto Cândido de Almeida, falecido em 12 de junho de 2020, será realizado no Cemitério Memorial Parque da Pax Real do Brasil.





Devido a medidas de prevenção ao COVID-19, a duração do velório será de 02 horas.





O enterro será realizado hoje dia 12/06/2020, a partir das 11h30 as 13h30.





O cemitério está localizado na rua Francisco dos Anjos s/n. Próximo ao lago do Amor, Campo Grande - MS.





Para os amigos e familiares, por trás daquele semblante sempre alegre e comprometido com as causas sindicais, políticas e sociais, Adauto Almeida escondia-se num bom contador de histórias, brincalhão, e uma grande liderança política e sindical.





Lideranças sindicais e políticas lamentaram sua morte.





"Eu e o companheiro tivemos, por muito tempo, contatos profissionais sindicais e nosso relacionamento sempre foi dos melhores. Mesmo nos momentos que surgiam divergências, sempre se encontrava um parâmetro como saída, como solução. Ele era uma pessoa digna, correta e preservava isso. Teve sempre bom exemplo como cidadão e era um líder sindical preocupado com sua categoria e com outros trabalhadores. Sentimos pela sua passagem prematura.





Alessandro Menezes, diretor do SGI e liderança do Solidariedade.





***





"Conheci o Adauto na primeira campanha do governador Reinaldo Azambuja, ele já atuava na atividade sindical juntamente com Idelmar da Mota, presidente da Força Sindical. A partir daí nos tornamos grandes amigos, todos os anos se empenhava para realização da " Festa do Trabalhador," que acontece todo dia primeiro de maio. Somos testemunhas, do seu desempenho na defesa dos direitos e das conquistas dos trabalhadores. Além de companheiro no movimento grande amigo, um homem de bem."





Bosco Martins jornalista e diretor presidente da TVE Cultura MS





***





"Este é um momento muito difícil. O Adauto sempre ajudou todo mundo. Era muito íntegro, honesto, trabalhador, dedicado. Amava o que fazia. Era uma pessoa exemplar, um grande amigo. Podíamos contar com ele sempre. Era um companheirão cheio de vida, pensava positivo, para frente. Queria fazer sempre o bem. Foi uma grande perda.





Idelmar da Mota - Presidente da Força Sindical





***





"Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do nosso amigo Adauto, uma pessoa que honrou até o último minuto o partido que ele ajudou a fundar e o movimento sindical que ele defendeu desde sempre, transmita o meus sentimentos a família e aos amigos."





Jefferson Coriteac - Vice presidente nacional do SOLIDARIEDADE





***





"Falar do Adauto num momento como este é bastante difícil, pois perdemos o nosso amigo, um grande líder sindical local, estadual e nacional. Grande companheiro, amigo, alegre, brincalhão, de bem com a vida, uma pessoa extraordinária, sensacional. Recentemente ele fez história dentro do nosso Solidariedade, tendo presidido e secretariado vários pleitos eleitorais.





É um vazio que vai ficar para a sociedade, para os trabalhadores e nossos militantes. Vai fazer muita falta, certamente, pois era um líder admirável, incansável dentro de sua rotina diária. Ainda representava uma parcela da sociedade como sindicalista, onde fez um excelente trabalho, buscando a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem em Campo Grande e no MS. Nunca mediu esforços pela união dos sindicatos, independentemente das nossas bandeiras de luta. Sempre procurou estar de bem com todos os dirigentes sindicais. Meu coração hoje está em lágrimas. Vou sentir muita falta da pessoa que ele foi.





Epaminondas Papy - Presidente estadual do Solidariedade





***





"O amigo Adauto era único. Seu jeito de falar, ouvir, intermediar e legislar era excepcional. Seu posicionamento era firme, mas recheado de argumentação que até o opositor respeitava, pois notava-se pureza na decisão. Sua atuação sindicalista também era invejável. Enfim, todos perdemos: perde o Legislativo, o trabalhador, a sociedade! Que o legado de sua bela trajetória marcada por respeito ao próximo e luta pelos ideais continue nos inspirando! Peço a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento difícil de perda e dor."





Herculano Borges - Deputado estadual do Solidariedade