Miguel Falabella deixa a Globo após 39 anos

O artista começou a trabalhar na TV Globo em 1981 onde estrelou muitos sucessos

©Divulgação / TV Globo

Sucesso como ator, roteirista e diretor, Miguel Falabella foi dispensado pela TV Globo após 39 anos de trabalho na casa. O artista, que tem contrato com o canal até setembro, foi avisado que seu vínculo não será renovado.





No final do ano passado, surgiram rumores nos bastidores da emissora de que Falabella teria se desentendido com o chefão da dramaturgia do canal, Silvio de Abreu, após o ator ter um dos seus projetos recusados.





Outro motivo pelo qual pode ter ocasionado a demissão do artista é que Falabella tem um salário alto, na casa dos R$ 700 mil mensais, e a emissora estaria cortando custos.





Miguel Falabella estreou na TV Globo em 1981, trabalhou no 'Vídeo Show', fez diversos trabalhos como ator, onde ganhou destaque como Caco Antibes em 'Sai de baixo', depois assinou séries como 'Pé na cova' e 'Toma lá, dá cá' e novelas como 'A Lua me disse'.





"Foram quase 40 anos, toda uma vida. Mas é vida que segue", disse ele.





