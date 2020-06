Menina de três anos morre após cair em piscina de casa

De acordo com a polícia, criança chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital de Itaporã.

Caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Itaporã (MS). ©Polícia Civil/Divulgação

Uma menina de 3 anos morreu após cair na piscina da própria casa na manhã desta segunda-feira (15), em uma chácara de Itaporã, região sul do estado. De acordo com o delegado Rauali Kind Mascarenhas, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu antes de dar entrada no hospital.