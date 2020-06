Mato Grosso do Sul incentiva fabricação de máscaras de proteção

Essenciais no combate à proliferação do coronavírus, equipamentos de proteção individual como máscaras passam a fazer parte dos produtos de vestuário com benefício fiscal de redução de base de cálculo e crédito presumido em Mato Grosso do Sul.





Também entraram na relação de itens com incentivo as toucas de proteção, capas e materiais descartáveis e protetores de pés (propés), todos de tecido.





O decreto, que já está em vigor, foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelos secretários Felipe Mattos (Fazenda) e Jaime Elias Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).





O benefício vale para produtos industrializados em estabelecimentos localizados em Mato Grosso do Sul e é mais uma das medidas da administração estadual para combater a pandemia no estado, além de incentivar a manutenção e geração de empregos e renda.





Por: Paulo Fernandes, Subcom