Licenciamento de veículos com placas final 3 e 4 vence em junho

Novo calendário de pagamento foi divulgado após surto do novo coronavírus

Com as mudanças no calendário de vencimento do licenciamento de veículos registrados em Mato Grosso do Sul, devido à pandemia do novo coronavírus, este mês devem ser quitados os débitos referentes aos automóveis de placas com final 3 e 4. O alerta é do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).





O órgão lembra que o boleto pode ser impresso pela internet, pelo site do Detran. O documento também pode ser acessado por meio do aplicativo Detran Mobile. “Com isso, é possível que o pagamento seja feito sem sair de casa, ou seja, utilizando um aplicativo bancário.





Os condutores sul-mato-grossenses já estão imprimindo o documento do seu veículo em papel comum (A4), com a mesma validade oficial do papel moeda e tem até o dia 30 de junho para estar com o documento em dia.





Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e fazer o seu cadastro. "Para emitir o documento eletrônico, é necessário que o proprietário esteja em dia com as obrigações e débitos do veículo junto aos órgãos de trânsito", comenta o diretor de Veículos do órgão, Arioldo Centurião.





Calendário – De acordo com as novas datas do calendário de pagamento, em julho será a vez dos automóveis com final 5 e 6, enquanto em agosto vence o licenciamento de veículos com final 7 e 8. Já no mês de setembro será o final 9, enquanto em outubro, os com final 0.





Por Liniker Ribeiro