LAGUNA CARAPÃ| Cooperativa C. Vale inaugura unidade no Município

C. Vale inaugura em Laguna Carapã com foco no cooperativismo e união entre cooperados

A Cooperativa C. Vale, uma das maiores empresas no ramo do Cooperativismo Agroindustrial do país, com mais de 150 unidades de negócios e com atuação nos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai começou suas atividades está semana em Laguna Carapã.





Com mais de 22 mil associados e cerca de 10.600 funcionários o empreendimento gerará diversos empregos diretos e indiretos no município.





Segundo o gerente em Laguna Carapã, Edimar Manoel Teodoro, a empresa chegou na cidade para trazer um novo conceito no ramo do cooperativismo. “A Cooperativa C.Vale veio para criar raízes no município afim de despertar nas pessoas um mundo mais próspero com objetivo de trazer o cooperativismo e a união aos seus cooperados e clientes”, enfatizou.





Para Ademar Dalbosco, vereador e produtor rural em Laguna Carapã, a chegada da empresa representa um grande avanço para o município. “Como produtor rural e como vereador fico feliz em contar com mais uma cooperativa em nosso município, tenho certeza que a C.Vale vem para somar é uma cooperativa idônea e forte, nunca vi uma palavra que pudesse Desabonar sua credibilidade. Parabéns e sejam bem vindos para ajudar nosso município no desenvolvimento e na geração de empregos” ressaltou Dalbosco.





ATUAÇÃO





A C.Vale destaca-se na produção de soja, milho, trigo, mandioca, leite, frango, peixe e suínos, e atua na prestação de serviços, com mais de 260 profissionais que dão assistência agronômica e veterinária aos associados.





Para manter os cooperados atualizados tecnologicamente, a C.Vale desenvolve cursos, palestras, treinamentos e dias de campo.





A C.Vale também financia a produção, garantindo crédito aos cooperados, especialmente os pequenos produtores. A empresa comercializa insumos, peças, acessórios e revende máquinas agrícolas, assegurando preços mais competitivos aos associados. Também produz semente de soja em Santa Catarina, que é comercializada em todo Brasil. Além disso, a cooperativa mantém uma rede de supermercados com oito lojas no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.





No segmento industrial, a C.Vale produz amido modificado de mandioca e rações. Neste mesmo segmento, a cooperativa mantém um complexo avícola com capacidade de abate de 600 mil frangos/dia. É o primeiro sistema de integração avícola brasileiro, em escala comercial, a utilizar processos automatizados para o controle de ambiente.





RESULTADOS





No último ano, a C.Vale recebeu mais 3,89 milhões de toneladas de produtos em suas unidades dos mais de 22 mil associados, com um faturamento de quase R$ 9 Bilhões e R$ 327 milhões em impostos de contribuições no país.









Fonte: LAGUNA INFORMA