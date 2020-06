Hospital de campanha começa a funcionar a partir de amanhã no HRMS

Estrutura montada no estacionamento do hospital vai atender pacientes de coronavírus

©Paulo Francis

O hospital de campanha montado no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) para atender pacientes de coronavírus, tem previsão para começar a funcionar amanhã (22). Hoje (21) está sendo feito os últimos retoques e manutenção final do local.





A estrutura que fica instalada no estacionamento da unidade será utilizada já que 90% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto do hospital estão ocupados. As tendas receberam leitos e outros equipamentos na última sexta-feira (19).





Segundo a assessoria, dois leitos ocupados no hospital, 17 são de pacientes internados com covid-19, que ainda não representam a maioria dos leitos da unidade. Ao todo são 251 pacientes internados, entre os leitos de enfermaria e aqueles que estão em estado grave. Deste grupo, 84 possuem sintomas da doença.





O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, declarou que a tendência é usar a estrutura a partir de agora, já que se chegou ao “ponto crítico” de pessoas precisando de internação para tratar do coronavírus. O Hospital Regional foi definido como a unidade de referência para este tratamento em Mato Grosso do Sul.





O hospital de campanha foi preparado desde o início do ano para ser utilizado durante a pandemia. Em Mato Grosso do Sul já foram registrados 4.990 casos, com 45 mortes. Em Campo Grande já são 1.067 contágios, sendo a segunda cidade com mais infectados, atrás apenas de Dourados.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Leonardo Rocha e Bruna Marques