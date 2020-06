HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (5)

Áries - 21/03 a 20/04





Ei, arianjos e arianjas! Sextou bem sextado com ótimas notícias para o seu signo! Mercúrio forma aspecto exato e benéfico com Urano, dando carta branca para alcançar vitórias ao tratar de interesses financeiros e familiares. Você pode ter conversas importantes com parentes no período da manhã. Também vai contar com um tino afiado para lidar com grana e pode ter ideias supercriativas para ganhar dinheiro com algo feito em casa. É pra glorificar de pé, hein?! No trabalho, mostrará curiosidade, vontade de aprender e progredir - assim, o dia é ótimo para quem deseja começar um curso! Porém, à tarde, tensões estão previstas, quando a Lua entra na fase Cheia, treta com o Sol e ainda promove um eclipse. Talvez tenha que rever um projeto que envolve mudança, inclusive de cidade. Na paixão, Marte aconselha a pensar bem antes de se envolver num lance secreto ou proibido pois pode dar ruim. A dois valorize o diálogo e realize suas fantasias.





Touro - 21/04 a 20/05





O dia já começa positivo e quem traz boas novas para você é Mercúrio. O astro da comunicação forma um belo sextil com Urano, o planeta mais revolucionário o Zodíaco, que segue todo pimpão no seu signo. Sua mente estará a mil, devem surgir muitas ideias férteis e há chance de encontrar soluções incríveis para tudo hoje. Também terá boa lábia para convencer as pessoas e conseguir tudo que quiser. Pode ter ótimos resultados no trabalho, ainda mais se você lida com vendas e encomendas online. Uma grana inesperada pode surgir e aliviar o seu bolso. E ainda houve quem disse que você estava na pior, né? Se isso é estar na pior... Já à tarde, dobre a atenção com os assuntos financeiros. A Lua se desentende com o Sol, entra na fase Cheia e fica eclipsada: reveja os gastos e não se arrisque para não levar uma surra de boletos no fim do mês. No lado afetivo, o amor está no ar e pode pintar uma atração arrebatadora por pessoa amiga. Na união, clima quente e sedutor. O sexo pede inovação.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mercúrio segue o baile em sua Casa da Fortuna e faz aspecto muito positivo com Urano, favorecendo os interesses materiais e as iniciativas que visam melhorias financeiras. Há chance de descobrir novas formas de ganhar dinheiro e aliviar suas preocupações. Nunca critiquei, hein?! O céu ainda estimula as parcerias, por isso, some forças com os colegas para conquistar os objetivos em comum. Já na parte da tarde, pegue mais leve e evite tretas com quem tem diferenças. A Lua briga com o Sol, ingressa na fase Cheia e ainda forma um eclipse, pedindo que reavalie suas atitudes e se mostre um pouco mais presente na vida das pessoas que estima. A noite deve ser mais calma e o amor vai receber incentivo dos astros, principalmente para encontrar a sua alma gêmea. Conversas pelas redes sociais podem revelar afinidades com alguém bacana. Bom momento para iniciar um romance. Na vida a dois, reforce o companheirismo, sem impor as suas vontades e opiniões.





Câncer - 21/06 a 21/07





O dia começa perfeito sem defeitos para investir nas parcerias e amizades. Mercúrio brilha em seu signo e hoje forma aspecto exato e positivo com Urano, dando sinal verde para seus relacionamentos sociais. Terá prazer em marcar encontros na web, trocar mensagens, ligar e colocar o papo em dia com as pessoas queridas. No serviço, use a criatividade para agilizar as tarefas e concentre-se nos deveres para terminar tudo logo. Sua energia mental e inventividade serão grandes aliadas para realizar o que pretende hoje. Já à tarde, vá devagar com o andor! A Lua treta com o Sol, muda para a fase Cheia e promove um eclipse, alertando que será preciso se cuidar melhor. Reforce a prevenção, capriche no álcool em gel, use máscara, respeite seus limites e proteja sua saúde. Se pagar de louca, o Coronga te pega! Nos assuntos do coração, pessoas conhecidas terão mais chance com você: fale com o crush. No romance, convém alimentar os laços de confiança e a cumplicidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Você pode ter uma boa chance de transformar sonhos em realidade, sobretudo na vida profissional. Mercúrio troca likes com Urano, reforçando seus talentos e seu potencial criativo para se destacar no que faz. Fique de olho nas oportunidades de sobressair no emprego, mesmo que esteja trabalhando remotamente. Pela manhã, a sorte estará a seu favor e pessoas e confiança darão apoio para o que precisar. Já à tarde, evite pagar de louca e nada de agir impulsivamente - não conte apenas com a sua boa estrela. É que a Lua se desentende com o Sol, muda para a fase Cheia e ainda promove um eclipse, pedindo para você desacelerar o ritmo e controlar os ímpetos de chutar o balde - se fizer isso, vai ter de buscar depois, sim! Por outro lado, sua vida amorosa recebe ótimas vibrações à noite, quando as coisas devem fluir melhor. Pode até pintar namoro com alguém da turma. Na vida a dois, clima romântico, sedutor e apaixonado. Desejos à flor da pele!





Virgem - 23/08 a 22/09





Investir num futuro melhor é tudo que você vai querer hoje e os astros vão conspirar a seu favor. Mercúrio, seu planeta regente, faz ângulo harmonioso com Urano e dá sinal verde para o seu signo realizar objetivos e planos que sempre desejou colocar em prática. Inspire-se nas experiências de pessoas bem sucedidas e aprenda lições com o sucesso dos outros. Perseverança não te falta, agora é confiar no que sabe fazer e dar o seu melhor, mantendo os olhos abertos nas boas oportunidades de crescimento. À tarde, porém, a Lua treta com o Sol, entra na fase Cheia e ainda forma eclipse, recomendando atenção extra com os assuntos do lar e da sua intimidade. Talvez precise fazer alguns ajustes em família. Parente pode se opor a um romance, mas a paixão promete ser irresistível. Com o seu par, aposte na seducência, sem dar espaço para as brigas, valeu?





Libra - 23/09 a 22/10





Mudanças devem ocorrer no seu trabalho, mas tudo indica que trarão boas oportunidades para o seu signo. Quem manda o papo reto é de Mercúrio, que segue o baile no ponto mais alto do seu Horóscopo e fica de buenas com Urano, o mensageiro das mudanças. Esses astros revelam que você tá criativona/criativão e terá muita facilidade para negociar e convencer pessoas. Também pode aprender muito com os outros: interaja mais e troque experiências com os colegas. No período da tarde, tenha cautela em dobro nos contatos e com gente falsiane: a Lua se opõe ao Sol, entra na fase Cheia e promove um eclipse, anunciando instabilidades e fofocas. Desentendimentos podem rolar e há risco de se afastar de gente querida. Romance com colega pode gerar mexericos: convém agir com mais discrição e não se expor nas redes sociais. Na união, você que lute para melhorar o diálogo e garantir mais sintonia com seu love.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Ganhar mais dinheiro e melhorar de vida estará entre os seus maiores objetivos nesta sexta e há boas chances de aumentar seus rendimentos. Mercúrio e Urano fecham na parceria e formam aspecto exato e positivo nesta sexta, reforçando sua determinação, agilidade de raciocínio e habilidade para se relacionar, seja ao tratar dos interesses profissionais, financeiros ou pessoais. Suas parcerias estarão estimuladas e você pode aprender muito com a experiência alheia. Porém, dobre a cautela à tarde, quando a Lua treta com o Sol, entra na fase Cheia e promove um eclipse: tenha cuidado para não gastar com bobagens e procure rever as suas despesas, uma vez que ajustes podem ser necessários. Na vida amorosa, seu charme vai despertar paixões e atrair paqueras, mas tudo indica que você vai querer algo sério. A dois, convém controlar o ciúme. Pegue leve no desejo de controle e deixe seu lado seducente fluir.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sextou e suas ideias vão fervilhar hoje, podendo dinamizar o seu trabalho e gerar mudanças muito importantes no emprego. Mercúrio e Urano mandam poderosas vibrações para os seus interesses profissionais e os resultados de suas ações podem trazer reflexos positivos para as suas finanças. Some forças com os colegas, pois a cooperação vai garantir benefícios a todos. A Lua segue o baile em seu signo, mas fica temperamental à tarde, se desentende com o Sol, entra na fase Cheia e ainda promove um eclipse, pedindo muita atenção em seus contatos. Não descarte atritos e tensões em família: controle sua franqueza e dome suas reações para não brigar e acabar saindo do grupo da família no WhatsApp. À noite, os ânimos ficam menos exaltados, mas ainda convém pegar leve e medir as palavras. Na paquera, pode rolar um clima em conversa com colega ou alguém conhecido. A união recebe bons estímulos. Nos momentos de intimidade com o par, solte a imaginação.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





De acordo com as estrelas, hoje você terá muita facilidade para dialogar e se entender com as pessoas, o que deve beneficiar todos os seus relacionamentos, do trabalho ao romance. Mercúrio brilha em sua Casa 7 e troca likes com Urano, trazendo bons estímulos para sua vida profissional e amorosa. No entanto, a Lua segue o rolê em seu inferno astral, treta com o Sol à tarde, entra na fase Cheia e ainda promove um eclipse, recomendando cautela especial com a saúde e com assuntos sigilosos. Evite assumir mais tarefas do que pode cumprir, respeite seus limites, reforce as medidas de prevenção e cuide com mais carinho do seu organismo. Nos relacionamentos, pense duas vezes antes de falar: há risco de se envolver com fofocas. À noite, namoro recente tem boas chances de ficar mais sério. Na união, deve rolar mais sintonia e boas conversas. Só não deixe o papo virar discussão.





Aquário - 21/01 a 19/02





Finalmente sextou e a sua energia está no topo hoje! Ao menos é o que Mercúrio e Urano garantem e esses astros serão seus principais aliados para você se dar bem em tudo o que fizer. Tende a encarar o trabalho com muita disposição, vai esbanjar pique para cuidar dos seus deveres e contará com a sua poderosa criatividade. Também pode ter boas ideias para trabalhar em casa e faturar uma grana extra. Há sinal de parcerias benéficas ou incentivo aos seus projetos. Já à tarde, convém não se entusiasmar demais: a Lua fica pistola, briga com o Sol, entra na fase Cheia e forma um eclipse, pedindo cautela com planos fora da realidade ou problemas nas amizades. Dê apoio a amigos, desde que isso não envolva dinheiro senão pode fazer papel de trouxa. A noite será mais leve e descontraída, ainda mais no amor. Vai atrair muitos admiradores na paquera ou encantar seu amor com charme e carinho.



Peixes - 20/02 a 20/03





Você pode conseguir o que quiser hoje se agir com simpatia, criatividade e boa lábia. Os astros sopram vibrações positivas em sua direção e o momento é oportuno para se destacar. Mercúrio brilha em seu paraíso, faz aspecto maravilhoso com Urano e deixa seus talentos em alta. No serviço, é hora de usar toda sua energia e criatividade para sobressair, mostrar seu valor e conquistar o que deseja, mesmo num trabalho a distância. Só tenha mais tato à tarde, quando a Lua vai se opor ao Sol, ingressará na fase Cheia e vai promover um eclipse. Não aceite provocações, seja paciente com quem não se afina muito e meça as palavras, sobretudo no convívio familiar. Na paquera, Mercúrio te ajudará a vencer a timidez e você pode ter mais desenvoltura para puxar papo com o crush. Se vive um romance, demonstre e declare seu amor ao par. Mas controle suas reações para não atrair briguinha.





Por João Bidu