Homem invade casa armado com facão e quase decepa mão de mulher com golpes

Vítima dormia com filho, quando foi atacada

Uma jovem de 20 anos foi socorrida em estado grave na madrugada desta sexta-feira (12) após ser atacada por um homem em Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande. O autor desferiu golpes de facão na vítima, que quase teve as mãos decepadas. Ele fugiu e ainda não foi encontrado.





De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava deitada com o filho, quando o suspeito de 26 anos invadiu o imóvel. Armado com um facão, ele passou a desferir vários golpes na vítima, que foi atingida nos braços e nas mãos. Após cometer o crime, o suspeito fugiu pulando o muro.

Facão foi apreendida pela PM ©DIVULGAÇÃO

A vítima foi socorrida por um vizinho e levada para a Fundação Hospitalar de Costa Rica. A equipe médica informou que as mãos da mulher estavam apenas seguras pela pele. Ela passou por cirurgia.





A Polícia Militar localizou o facão utilizado no crime do lado de fora da casa da vítima. Contra o suspeito há um mandado de prisão em aberto. Ele fugiu em um carro Corsa Classic, cor prata, e ainda não foi encontrado.





A ligação da vítima com o suspeito não foi informada.









Fonte: Midiamax

Por: Dayene Paz