Homem é encontrado morto em sítio em Dourados

Ele estava com ferimento na cabeça provocado por arma de fogo

Caso foi registrado na Depac de Dourados ©Marcos Morandi

Osmar Pereira Soares, 46 anos, é encontrado morto no Sítio Ipê II, em área rural nas proximidades da BR- 163, nesta quinta-feira (11), em Dourados. Ele estava com um ferido na cabeça, provocado por um disparo de arma de fogo.





O caso foi comunicado à polícia pelo vizinho, após ter sido avisado pela esposa de Osmar, que relatou ter ouvido um disparo e em seguida encontrou o corpo do marido no chão. A perícia esteve no local e o caso está sendo investigado.





A mulher da vítima relatou à polícia que recentemente o marido vinha fazendo uso de medicamentos controlados.





Fonte: Midiamax Por: Marcos Morandi