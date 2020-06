Governo do Estado intensifica obras para recuperar rodovias na região de fronteira

Intenção é melhorar tráfego para reduzir riscos de acidentes nas rodovias de MS

Operários fazem manutenção da rodovia MS-384 ©Divulgação - Agesul O governo estadual, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), intensifica as obras de recuperação e manutenção de rodovias na região de fronteira com o Paraguai. Entre os trechos está a (rodovia) a MS-384, que liga o município de Bela Vista a Antônio João.





Esta obra na malha rodoviária de Bela Vista, que fica a 322 km de Campo Grande, também abrange os municípios de Antônio João, Caracol e Porto Murtinho. No local está se fazendo a recuperação da via e também o serviço de tapa-buraco, para melhorar o tráfego dos veículos e reduzir os riscos de acidente.





A recuperação da MS-384 é uma das prioridades na região de fronteira, já que a via recebe muito tráfego de caminhões. O governo estadual inclusive já contratou um projeto executivo para restaurar todo pavimento da rodovia, entre o entroncamento da via até a BR-060, que trata-se de 90 km, que vai beneficiar também a cidade de Ponta Porã.





Para estas obras são usados recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul). Na cidade de Bela Vista ainda está se fazendo a construção do contorno rodoviário, para desviar o fluxo de veículos que passam pelas rodovias, da área urbana da cidade.





Ainda não região de fronteira existem serviços de recuperação na rodovia MS-458 até a Fazenda Firme em Porto Murtinho, assim como trabalho na MS-166, que liga a cidade de Antônio João a Cabeceira do Apa, e na (rodovia) MS-472.





Por Leonardo Rocha