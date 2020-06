Governo do Estado e prefeitura de Campo Grande pagam salários nesta sexta-feira (5)

Governo depositou ontem R$ 395 milhões. Na administração da Capital, valor é R$ 130 milhões

Servidores podem sacar pagamento nesta sexta-feira ©ILUSTRAÇÃO

Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul recebem nesta sexta-feira (5) o salário o salário de maio,. A segunda maior folha de pagamento no Estado, a da prefeitura de Campo Grande, também tem previsão de ser liberada nesta sexa-feira, quinto útil do mês.





No Estado, são 79 mil funcionários e na prefeitura da Capital são cerca de 27 mil servidores.





Valor - Para o funcionalismo estadual, o montante pago é de R$ 395 milhões. Na prefeitura de Campo Grande, de R$ 130 milhões em recursos.





Os depósitos, somados, significam a entrada de mais de meio bilhão no mercado.





Segundo divulgado, o dinheiro foi para os bancos na quinta-feira, 4, para estar disponível hoje. Isso vale para quem tem conta nos bancos oficiais, Banco do Brasil, no caso do Estado e Bradesco, na prefeitura.





Por Marta Ferreira