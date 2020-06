Fundação MS elege nova diretoria para o triênio 2020-2023

Conselheiros fiscais e técnico-científicos também foram eleitos

A Fundação MS elegeu na última semana sua nova diretoria para o triênio 2020-2023. Foram nomeados novos nomes para os conselhos administrativo, fiscal e técnico-científico. O presidente, Luciano Muzzi Mendes, foi reconduzido ao cargo e permanece à frente da instituição pelos próximos três anos, com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos de pesquisa e validação de tecnologias para o desenvolvimento da agricultura e pecuária de Mato Grosso do Sul.

O novo Conselho de Administração da Fundação MS conta, também, com Juliano Schmaedecke como vice-presidente e Daniel Franco Pereira como diretor financeiro. Completam o quadro os produtores rurais Lucas da Rocha, Elvio Rodrigues, Luciano Pompilio, Krjin Wielemaken, bem como representantes das instituições mantenedoras, sendo Celso Ramos Regis e Sadi de Pauli pela OCB, Artêmio Olegário Júnior e Christiano Binz pela Aprosoja/MS e, por fim, Maurício Saito e Luis Alberto Moraes Novaes representando a Famasul.





De acordo com o presidente, a Fundação MS continua com seu papel de realizar pesquisas em todo o Estado, levando ao produtor rural informações rápidas e precisas, para que possam usar os resultados diretamente em sua atividade, de forma aplicada. “Continuaremos trabalhando com tecnologias no campo que possibilitem mais produtividade e lucratividade. Os produtores rurais têm acesso aos resultados por meio de palestras, dias de campo e apresentação de resultados de pesquisas, além do Portal do Associado. A velocidade na divulgação desses dados é primordial para o bom planejamento das atividades no campo”, destaca.





A entidade apresentou, ainda, o novo Conselho Fiscal, composto por Gabriela Azambuja, Aristides Ramos, Fabio Caminha, Ana Nery, Fernando Casali e Leôncio Brito Neto.





Já o Conselho Técnico-Científico é composto por pesquisadores da Fundação MS, produtores rurais, engenheiros agrônomos, e representantes das mantenedoras institucionais - Sistema Famasul, Aprosoja e OCB/MS. São eles: Márcio Beukhof, Roberto Cottica, José Assir Lara Júnior, Gilberto Bernardi, Isadora Rodrigues, Bruno Scheeren, Roberto Neto, Guilherme Asmus, Ademir Zimmer, João Dacrose, André Dobashi, Antônio Meireles (Tuca), José Tozzi Filho, Douglas Gitti e André Bezerra.





ASSECOM