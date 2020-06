FUNAI solicita abertura de concurso para 826 vagas

Novo certame tem previsão para o primeiro semestre de 2021

Segundo informações do Gran Cursos Online , empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, a Fundação Nacional do Índio(FUNAI) poderá abrir um novo edital de concursos em 2021, para nível médio e superior, com salários de R$ 5.349,07 até R$6.420,87.





De acordo com a FUNAI, o edital do concurso foi solicitado juntamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A liberação fica à critério da pasta da economia, que é responsável pela liberação dos exames de concursos federais. O órgão possui menos servidores do que o necessário e, atualmente, trabalha com menos da metade do quadro efetivo.





As vagas são para preencher as unidades da sede da FUNAI, Frentes de Proteção Etnoambiental e o Museu do Índio. Confira abaixo os cargos solicitados, em nível superior:





Para o nível médio, o cargo é de Agente em Indigenismo, que trabalha com planejamento, organização, execução, avaliação, estruturação e apoio qualificado e administrativo especializado a atividades voltadas ao indigenismo. Além disso, também é responsável por outras atividades. Confira:









A FUNAI foi criada através da Lei nº 5.371, de 5 de Dezembro de 1967, para proteger e dar suporte aos índios, promovendo políticas de desenvolvimento sustentável das populações indígenas. E também faz ações que proporcionam a proteção saúde e educação do povo indígena, a divulgação das suas culturas, além da realização de pesquisas para recolha de dados estatísticos sobre a população indígena no Brasil.





Sobre o Gran Cursos Online





