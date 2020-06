Frio chegou em MS com 17 cidades encobertas por neblina e mínima de 9°C

Em Campo Grande dia começou com termômetros marcando 14,2°C

Depois de uma terça-feira de muita chuva em Mato Grosso do Sul a madrugada desta quarta-feira (3) foi de nevoeiro e temperaturas mínimas de 9°C no Estado. Segundo informou o meteorologista da Uniderp Natálio Abrão, das cidades monitoradas 17 começaram o dia com nevoeiro, duas com chuvisco, uma com chuva leve e duas com névoa úmida.





As temperaturas mais baixas foram registradas em Sete Quedas com 9,3°C e em Iguatemi com 9,4°C. Em seguida ficam as cidades de Amambaí com 10,7°C, Aral Moreira com 10,9°C, Itaquiraí com 11°C e Ponta Porã com 11,7°C.





Em Corumbá e Caarapó os termômetros marcaram 12,3°C, Juti 13,3°C, Jardim 13,4°C, Sonora 13,9°C. As cidades de Campo Grande, Dourados e Sidrolândia registraram 14,2°C.





Também na casa dos 14°C ficaram Angélica e Nova Alvorada do Sul com mínima de 14,7°C. Já Coxim registrou 15,4°C e Bataguassu 15,9°C. Costa Rica marcou 16,5°C e as maiores temperaturas foram registradas em Cassilândia 17,4°C e Água Clara 17,9°C.





As cidades que registraram nevoeiro foram Amambai, Angélica, Aral Moreira, Caarapó, Campo Grande, Costa Rica, Coxim, Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Juti, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Sete Quedas, Sidrolândia e Sonora.





