Fraudes em leilões de carros online cresceram; veja como evitar

Durante o isolamento social, tentativas de golpes ficam mais comuns, e 400 sites falsos já foram encontrados

É comum que as pessoas possuam o desejo do carro próprio e recorram aos leilões de carro para alcançar esse objetivo, já que as vendas são feitas com valores abaixo do que o praticado no mercado e nas concessionárias. Com o isolamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus, o ambiente online se tornou mais procurado pelos consumidores e visado por golpistas.





De acordo com o Sindicato dos Leiloeiros, apenas no estado de São Paulo, 400 páginas de leilão irregulares foram descobertas nos últimos dias. Antes mesmo de 2020 chegar, a Associação da Leiloaria Oficial do Brasil (ALEIBRAS) criou a iniciativa Leilão Seguro, que lista sites fraudulentos, expõe dicas de como se manter seguro durante as compras e mostra sites com cadastros referenciados, para tentar minimizar os golpes aplicados nos consumidores.





Ao longo dos primeiros meses de 2020, a Sodré Santoro, empresa especializada na modalidade com atuação na América Latina, afirmou que encontrou seis sites fraudulentos usando informações clonadas do endereço virtual oficial da corporação. Segundo a assessoria de imprensa da leiloeira, é comum que os golpistas alterem apenas pequenos detalhes, como uma ou outra letra no domínio do site, por exemplo.





De acordo com Carolina Sodré Santoro, leiloeira da Sodré Santoro, é possível identificar algumas falhas cometidas por essas organizações. “Cada vez mais, vemos esses golpes acontecerem. Eles tiram proveito da inexperiência e da falta de conhecimento das pessoas. Realmente, não é simples de identificar de primeira o que há de errado, porém, se o consumidor tiver um olhar mais criterioso, é possível ver falhas que essas organizações fraudulentas de leilões cometem. Eles fazem de tudo para a vítima ser lesada”, afirma.





Veja algumas técnicas para identificar sites fraudulentos.





Verifique os endereços dos sites: os sites de leilões oficiais devem ser registrados com o endereço ". com.br " no Brasil. Portanto, é preciso desconfiar de qualquer variação, como ".com", ".com/br", entre outras.





Junta Comercial: consultar a condição da empresa é possível no site da Junta Comercial do lugar onde o leiloeiro diz estar. Se for um leilão em Curitiba , procure pelos órgãos do local, por exemplo. Veja se há um registro no órgão, que é responsável pela formalização de todas as atividades ligadas a sociedades empresariais.





Visita ao local e aos automóveis: verificar a possibilidade de ir até o local pode tirar as dúvidas em relação à veracidade do negócio e olhar as condições em que o veículo se encontra ou se ele realmente existe.





Transmissões online: se morar longe do local e puder apenas comprar pela internet, procure transmissões ao vivo no site para ver como é o processo.





Gramática e imagens: erros de português não são comuns em sites oficiais e especializados. Assim, fique atento às informações contidas na plataforma, assim como nas imagens, que podem ter sido alteradas graficamente.





Pagamento: apenas realize pagamentos em que o destinatário seja o próprio leiloeiro, por meio de seu nome como pessoa física, e depois de cumprir todos os passos de checagem.





Por Rodolfo Milone