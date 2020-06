Foragido por estuprar a filha, homem é preso após fraudar auxílio emergencial

Idoso de 69 anos foi condenado a pena de 13 anos e 6 meses de prisão por estuprar a própria filha de 11 anos

Foragido por estuprar a filha que na época tinha 11 anos, homem de 69 anos foi preso nesta quarta-feira (17) em área rural de Campo Grande, por fraudar auxílio emergencial do governo federal. O nome dele não foi divulgado pela polícia.





Equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro), em diligências pela Operação Hórus, localizou o suspeito que utilizou de meio fraudulento para se beneficiar do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Tem direito ao auxílio pessoas que estejam desempregadas ou exerçam atividades que foram afetadas pela pandemia da covid-19.





Os policiais civis chegaram até o idoso por meio de compartilhamento de informações entre o Ministério da Justiça e o Departamento de Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O suspeito foi preso e o dinheiro sacado apreendido. Contra o homem também havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da comarca de Curitiba (PR).





Condenado a pena de 13 anos e 6 meses de prisão por estuprar a própria filha de 11 anos, estava sendo procurado há mais de três anos quando foi sentenciado. Denúncias ou informações sobre crimes e criminosos podem ser enviados via WhatsApp (67) 3357 9500.





