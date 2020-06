Famílias de Nova Andradina têm vida nova após entrega de moradias

Aconchegante e bem cuidado, o novo lar da dona de casa Eunice Ferreira da Silva Fiúza, de 51 anos, é, segundo ela, um dos maiores presentes que já recebeu na vida. “Lembro até hoje do dia da entrega das chaves, foi uma manhã de muita alegria”.





Há um ano, Eunice e mais oito famílias foram beneficiadas pelo Projeto de Substituição de Moradia Precária, em Nova Andradina. O programa atende famílias em situação de vulnerabilidade. O Governo do Estado entra com a compra dos materiais de construção e o Município com a mão de obra.





Mas em Nova Andradina, a prefeitura foi além: as casas no Condomínio Dignidade foram entregues mobiliadas e com a geladeira abastecida de alimentos.





“Eu fiquei em estado de choque quando abri a casa e me deparei com os móveis novos, pois eu não teria condições de comprar tudo aquilo. Nós ganhamos sofá, cama, fogão, sem falar na geladeira cheia de alimentos. Foi uma benção”, contou Eunice, emocionada.

Antes: uma moradia precária

Agora: casas novas e mobiliadas

Antes da mudança para as novas unidades, as famílias viviam em condições precárias em uma área insalubre da cidade. “Não tínhamos conforto nenhum, quando chovia nosso barraco molhava e o medo tomava conta. Agora estou segura e a chuva e o frio não são mais problemas”.





Quem também tem uma vida melhor no novo lar é a dona de casa Gislene Ferreira da Silva. “Onde eu morava, nós não tínhamos quase nada, só algumas panelas e uma cama para dormir com meus filhos. Para muitos, ter uma mesa para almoçar com a famílias não é nada, mas, para mim, é a realização de um sonho”.





Para a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, a parceria entre Estado e Município está rendendo bons frutos para a população. “A casa própria é o sonho da maioria das famílias e com este projeto não oferecemos apenas uma moradia, mas sim um lar onde cada beneficiário terá a oportunidade de construir uma nova história”.





O prefeito José Gilberto Garcia também falou da parceria que garantiu uma nova vida para famílias do município. “Após um ano da inauguração do Condomínio Dignidade fica o exemplo claro de que é possível a gente administrar com um olhar voltado para o mais simples e o mais humilde”, finalizou.





Por: Rosana Moura – Agehab