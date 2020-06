FAKE NEWS| Entre os Trad que receberam auxílio emergencial nenhum é nosso parente, diz Nelsinho

A lista de beneficiários do programa de auxílio emergencial do Governo Federal mostrou muita gente que não deveria recebendo o R$ 600. Mas não, a família do prefeito Marquinhos Trad, que tem também o senador Nelson Trad Filho não está entre os beneficiários. D os Trad que teriam recebido o auxílio, e entre as 84 pessoas que seriam “parentes” nenhum deles é realmente familiares.



Nota do senador Nelsinho Trad





O senador Nelson Trad Filho até emitiu nota sobre o assunto. “Sobre essa acusação falsa de que existem pessoas da minha família Trad que receberam o auxílio emergencial do Governo, não existe nenhum parente consanguíneo meu que recebeu esse benefício. Portanto, irei nesta tarde à Polícia Federal e Polícia Legislativa do Senado, em Brasília, fazer uma queixa-crime e, também, vou à Caixa Econômica Federal averiguar de quem são esses cadastros. Isso é fraude! Tanto os autores quanto os responsáveis por disseminar essa fake news irão responder na Justiça pelos seus atos”, garantiu.





E quem tiver dúvidas, só olhar na transparência. Afinal, nem todo Silva é parente do Lula e nem todo Trad é parente do prefeito.