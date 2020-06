Executado dentro de carro na fronteira era procurado pela polícia de MS

O rapaz era integrante de facção criminosa e tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas

Natural de Coronel Sapucaia, Leandro foi morto com vários tiros de pistola 9 milímetros ©ABC Color

O brasileiro Leandro de Oliveira, 25 anos, conhecido como Lendo, executado a tiros na noite de ontem (15), na colônia Cristino Potrero, a 7 km de Capitán Bado, município paraguaio que faz divisa com Coronel Sapucaia, era procurado da Justiça de Mato Grosso do Sul.





O rapaz tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Consta, segundo site do Tribunal de Justiça, que no dia 14 de março deste ano, por volta das 18h30, no pátio do Hotel Garcia, localizado no Centro de Caarapó, Leandro e outros três denunciados pelo MP/MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) foram flagrados transportando 48 quilos de maconha numa GM Blazer, de cor branca. O entorpecente seria levado para Goiânia (GO).





Execução



Leandro seguia em um Fiat Uno de placas de Coronel Sapucaia, emprestado de um estabelecimento comercial, quando foi surpreendido por pistoleiros numa motocicleta e morto com vários tiros de pistola calibre 9 milímetros. Com a vítima foi encontrada uma identidade paraguaia em nome de Víctor Manuel Galeano Barboza. O rapaz, segundo o site ABC Color, era integrante de uma facção criminosa.





