Estado atende o deputado Barbosinha com mais 10 leitos para Covid-19 em Dourados

O Hospital da Vida passou a contar, a partir desta sexta-feira (19), com mais cinco leitos, cinco ventiladores e cinco monitores, entregues pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, o que vai possibilitar a ativação de 10 novos leitos para a área respiratória, no tratamento dos sintomas da Covid-19 em Dourados.





A iniciativa, que teve a presença do secretário Geraldo Resende, recepcionado pela prefeita Délia Razuk, foi considerada neste sábado (20), pelo deputado Barbosinha, “como mais um passo decisivo e humanitário no caminho da construção política e do entendimento das lideranças, nesse momento, pelo bem maior das pessoas, que é a vida”.





Barbosinha se reuniu, quinta-feira (18), em Campo Grande, com o secretário Geraldo Resende, quando pediu a instalação, em caráter de urgência, de, pelo menos, 10 leitos de UTIs no Hospital da Vida, destinados exclusivamente para o atendimento de pacientes com a Covid-19.





“Esse pronto atendimento, e a presença que já se transformou em rotina do secretário em Dourados, reflete o cuidado do Estado com a gravidade das condições de saúde do Município nessa pandemia mundial. Temos que continuar vigilantes, ativos, cuidando da saúde, mas, sobretudo, somando esforços no sentido de despolitizar a questão da vida, para que todos tenham saúde e possamos sair dessa crise o mais rápido possível”, comentou Barbosinha.





Por: Luciana Bomfim